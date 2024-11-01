edición general
Vagones sin futuro

Muchas veces he citado en estas páginas mi afición al tren, a viajar “Renfe a través” como solía denominar a esas aventuras antes de que a las vías les salieran apellidos distintos como Adif, Iryo o Ouigo. Unas veces eran recuerdos de las idas y venidas desde el frío norte al caluroso sur siendo apenas un niño creciendo lejos de su tierra. Otras, más cercanas, planteaban quejas por la situación del ferrocarril en nuestro Jaén, sus carencias, sus retrasos o por la cobra vergonzosa que nos deja alejados del futuro apartándonos de rutas que...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... deberían ser las elegidas por sensatez, idoneidad y justicia. Pero hoy es el dolor, la lágrima, el nudo en la garganta y en el corazón lo que me impulsa a asomarme de nuevo a los raíles, a las vías, a las catenarias, al pantógrafo, al balasto. Y lo hago con el sobresalto de haber circulado por ese mismo punto en el que la sangre inocente, que la muerte ha inundado lo que debió ser un recorrido feliz, tranquilo, de alegre regreso a casa o de disfrute de un ocio merecido. Una soldadura, un

