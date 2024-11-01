La V16 ya está en tu guantera y la V27 viene de incógnito: así cambia la seguridad vial en 2026

Ya no vale salir del coche con el chaleco y los triángulos: ahora, si te detienes en una vía rápida, el protocolo es otro. Encender la baliza desde dentro, subirla al techo (o al punto más alto posible) y que el sistema te geolocalice. Sencillo, rápido… y, para muchos, polémico. Pero lo que pocos saben es que ya está en marcha su hermana mayor: la V27, el llamado “triángulo virtual”, que no se compra, no se instala y, curiosamente, no sustituirá a la V16 —sino que la acompañará.
¿hay alguna conspiración a ver quien dice la gilipollez más gorda? Salvo el poner los triángulos (que es opcional y recomendable) y poner la baliza en el techo (en la parte de atrás garrulo, que lo tienen que ver los que viene, que no eres Starsky en Gran Torino) el procedimiento es el mismo.
Y lo mismo da que la enciendas dentro que fuera.
Y una puta mierda.