La V16 ya está en tu guantera y la V27 viene de incógnito: así cambia la seguridad vial en 2026

Ya no vale salir del coche con el chaleco y los triángulos: ahora, si te detienes en una vía rápida, el protocolo es otro. Encender la baliza desde dentro, subirla al techo (o al punto más alto posible) y que el sistema te geolocalice. Sencillo, rápido… y, para muchos, polémico. Pero lo que pocos saben es que ya está en marcha su hermana mayor: la V27, el llamado “triángulo virtual”, que no se compra, no se instala y, curiosamente, no sustituirá a la V16 —sino que la acompañará.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Encender la baliza desde dentro, subirla al techo (o al punto más alto posible) y que el sistema te geolocalice.

¿hay alguna conspiración a ver quien dice la gilipollez más gorda? Salvo el poner los triángulos (que es opcional y recomendable) y poner la baliza en el techo (en la parte de atrás garrulo, que lo tienen que ver los que viene, que no eres Starsky en Gran Torino) el procedimiento es el mismo.

Y lo mismo da que la enciendas dentro que fuera.
Suigetsu #3 Suigetsu
Este artículo es puro ChatGPT.
#1 sald64059
Muchos la llaman “bombilla con GPS”, pero eso es como decir que un casco integral es “una gorra de moto”.

Y una puta mierda.
ACEC #4 ACEC
Voy a pedirle un artículo a ChatGPT sobre la V38, lo va a petar.
#5 okeil
Los cohes anteriores a 2023 no están preparados para la V27 ... pero lo que llevamos en el bolsillo, en su gran mayoría si que lo está, y es más, si al subirse al coche funciona como v27, deja de ser el demonio ...
