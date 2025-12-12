La 'utopía' del segundo hijo en España: "no nos podemos permitir la familia que queremos"

España atraviesa uno de los momentos de más baja natalidad de su historia, con mínimos históricos que se agravan por una población cada vez más envejecida. En 2024 se registraron poco más de 300.000 nacimientos, lo que representa 100.000 menos que en 2014, una caída del 25% en solo una década. Este descenso se enmarca en un contexto donde criar a un hijo se ha convertido en un desafío económico.
Eso es que todavía no habéis dimensionculturizado lo suficiente vuestros elamocreamuchospuestosdetrabajismo y vivanlascaenismo. Y claro, no gritáis con la suficiente fuerza las salvas en el 50 aniversario de la monarquía.
Recordad que la monarquía y el capitalismo en el fondo no son tan tontos, porque al autodestruirse a sí mismos por reducción de población, eliminan la huella de carbono.
El segundo hijo solo reduce la tributación 3000€ al año….al año! Eso es básicamente que estando en el tramo de los 33k, te “dejan de cobrar” 450/500€. Es decir, el gobierno valora que criar a tu hijo te cuesta 500€ al año!!