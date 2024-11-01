USS Gerald R. Ford: el mayor buque de guerra del mundo llega a América Latina

El buque de guerra más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, llegó el martes a América Latina, en lo que algunos analistas ven como un paso más en la más reciente escalada militar por parte de Estados Unidos en la región. La Fuerza Naval de EE.UU. informó en un comunicado este martes que el buque había entrado en la zona del Comando Sur, que abarca América Latina y el Caribe, tres semanas después de que se ordenara su despliegue en el área. Estados Unidos ha desplegado en el Caribe su mayor acumulación militar en décadas y ha llevado a cab