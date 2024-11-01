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Uso recreativo de cannabis por vía rectal

Uso recreativo de cannabis por vía rectal

Los informes científicos y anecdóticos sobre el uso de cannabis por vía rectal son un tanto contradictorios. En ocasiones, la mejor manera de investigar algo es hacerlo tú mismo. Por la ciencia, por Sensi Seeds, por la integridad periodística y por pura diversión, he probado un supositorio de cannabis y he escrito sobre los resultados.

| etiquetas: uso , recreativo , supositorios , vía , rectal , ano
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17 comentarios
8 1 0 K 64 ciencia
Comentarios destacados:    
ronko #1 ronko
Y si no te gusta, te lo metes por el ....
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Sr.No #2 Sr.No
El uso recreativo de cannabis por vía rectal no es un tema del que hubiese oído hablar antes.

Hola Trainspotting? Cultura cinematográfica le falta al redactor e irónicamente sería un fumeta, ¡Mu mal man!.
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skaworld #3 skaworld *
Es imortantisimo recordar que para una experiencia lo mas agradable posible, es recomendado introducir los porros apagados
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hijomotoss #9 hijomotoss
#3 Sigo pensando que es mejor fumarselo que meterselo por el c***. Una alternativa son las infusiones, para los que no quieran fumar.
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skaworld #10 skaworld
#9 El problema de las infusiones es que requieren una logística mas compleja ya que necesitas una pera de irrigacion
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hijomotoss #11 hijomotoss
#10 Un tubo, un embudo y que la gravedad haga su efecto.
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skaworld #12 skaworld
#11 O pedir a un compañero de trabajo q sople, que además de incrementar la eficiencia de la droga mediante una ingesta inducida es una gran anécdota que contarles a los de recursos humanos
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Recordad que los tiempos han cambiado.

En nuestros tiempos, "meterse algo por el culo" era sinónimo de "contra tu voluntad".
Hoy día, los jóvenes cuando dicen de "meterse algo por el culo" es sinónimo de algo que les encanta.

Creo que hay algo que solo las nuevas generaciones y @cenutrios_unidos saben.
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skaworld #7 skaworld
#4 En nuestros tiempos, meterse hachis por el culo era sinonimo de tráfico, ahora es de consumo.

Cambian los hábitos...
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Cuñado #5 Cuñado
Ano Mariano.
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Nube_Gris #6 Nube_Gris *
Mucho cuidado con eso: si te para la GC pude decir que eres una mula y que estabas trasportando bellotas de forma ilegal...
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#13 Toponotomalasuerte
#6 si te para la guardia civil no creo que te metan el dedo en el ojaldre a las cinco de la tarde en la gran Vía de Madrid.
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pitercio #8 pitercio
La gracia está en empujarlo hasta el fondo con un buen pistón.
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Arzak_ #14 Arzak_
El tamaño por supositorio que si importa.  media
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Cantro #16 Cantro
#14 me imagino al grupo de sanitarios pensando que pa qué se metieron en la universidad, cuando podrían perfectamente haberse dedicado a cultivar patatas
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carademalo #17 carademalo
Hago un llamamiento a @amperobonus que nos ilumine, ya que es el único que conozco que es incluso capaz de meterse las rayas por el ojete succionando.
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menéame