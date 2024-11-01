Uso recreativo de cannabis por vía rectal

Los informes científicos y anecdóticos sobre el uso de cannabis por vía rectal son un tanto contradictorios. En ocasiones, la mejor manera de investigar algo es hacerlo tú mismo. Por la ciencia, por Sensi Seeds, por la integridad periodística y por pura diversión, he probado un supositorio de cannabis y he escrito sobre los resultados.
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Hola Trainspotting? Cultura cinematográfica le falta al redactor e irónicamente sería un fumeta, ¡Mu mal man!.
En nuestros tiempos, "meterse algo por el culo" era sinónimo de "contra tu voluntad".
Hoy día, los jóvenes cuando dicen de "meterse algo por el culo" es sinónimo de algo que les encanta.
Creo que hay algo que solo las nuevas generaciones y @cenutrios_unidos saben.
Cambian los hábitos...