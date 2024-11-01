edición general
Uso excesivo de pantallas, nueva ‘epidemia’ de salud mental

La creciente evidencia científica sobre la correlación entre sobreexposición a los entornos digitales y peor salud mental en menores llega en un contexto en que las cifras de uso de dispositivos móviles superan el 90 % a los 11 años. Varios expertos plantean la urgencia de pedir responsabilidades a las plataformas digitales que emplean diseños adictivos y no verifican la edad de sus usuarios. “Es la primera vez en España que distintas sociedades médicas, desde pediatría, psicología, neurología, psiquiatría, incluso, oftalmología se unen para...

Eduard_Camavinga #1 Eduard_Camavinga
Deberían sacar el Nokia 3310 otra vez y que sea el teléfono obligatorio hasta los 15 o 16 años o lo que se diga. Ahora bien, es una batalla imposible, no se le pueden poner diques al mar. Nos regularemos o moriremos por gilipollas.
