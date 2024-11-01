Urraca I de León y Castilla ¿la primera reina de Europa?

La afirmación de que Urraca fue «la primera reina de Europa» se ha repetido con frecuencia, con mayor o menor acierto, por todo tipo de autores que en los últimos años se han acercado a su figura para escribir sobre ella. Sin duda, se trata de un enunciado potente y atractivo, tanto para quien escribe como para el lector. Sin embargo, aunque la etiqueta pueda sugerir la magnitud de su figura, simplificar su reinado a este título corre el riesgo de reducir un fenómeno político e histórico mucho más rico y complejo, especialmente si no se explica