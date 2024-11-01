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Urquizu reflexiona sobre la propuesta de Bruselas del teletrabajo: "La gente que lo ejerce está más satisfecha"

Urquizu reflexiona sobre la propuesta de Bruselas del teletrabajo: "La gente que lo ejerce está más satisfecha"

Ignacio Urquizu ha reaccionado en Al Rojo Vivo a esta última propuesta, señalando que el teletrabajo es una de las opciones que se barajan en muchos lugares, pero que todavía es minoritario. "La gente que lo ejerce está más satisfecha con el trabajo", ha señalado, destacando que esta medida permite conciliar mejor la vida familiar con la laboral.

| etiquetas: teletrabajo , bruselas , la sexta , satisfacción
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6 comentarios
7 2 0 K 73 actualidad
Aguarrás #1 Aguarrás *
Obviamente.
Pero luego dices que sólo buscas teletrabajo con asistencia puntual y te miran mal por no querer perder media vida en carretera o tte público.
Hay que mantener a latigueros inútiles y a toda la caterva de estómagos agradecidos que chupan del pobre currito por tener que ir a la puta oficina si o si. ¬¬
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#2 chochis
#1 Ya ves, hemos pasado de ofertas 100% remoto a "híbrido" de 4 días en la oficina. Un asco.
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Aguarrás #3 Aguarrás
#2 Presumen de la hostia y con suerte esa semana haces un día de teletrabajo.
Patéticos. xD
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Imag0 #4 Imag0
La gente que lo ejerce también se toca más los huevos.. las cosas como son.
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sleep_timer #5 sleep_timer
#4 Yo si algún día voy a la ofi, entre cafelitos, tertulias, que salimos a desayunar y luego a comer, NO HAGO UNA PUTA MIERDA.
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ACEC #6 ACEC *
#5 A mi me prohibieron teletrabajar un dia de huelga, que era previsible que no funcionara el transporte público y que se cortaran carreteras. A la pregunta de "¿prefieres que trate de venir aunque luego sea imposible y me pase el día en un atasco o bloqueado en una estación a que trabaje desde casa?". La respuesta fue "Si". Por cierto, la empresa era Vueling. Obviamente, ya no estoy ahí.

Y también, me pasaba mas tiempo en reuniones estériles o en la máquina de café que trabajando.
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menéame