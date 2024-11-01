Urquizu reflexiona sobre la propuesta de Bruselas del teletrabajo: "La gente que lo ejerce está más satisfecha"

Ignacio Urquizu ha reaccionado en Al Rojo Vivo a esta última propuesta, señalando que el teletrabajo es una de las opciones que se barajan en muchos lugares, pero que todavía es minoritario. "La gente que lo ejerce está más satisfecha con el trabajo", ha señalado, destacando que esta medida permite conciliar mejor la vida familiar con la laboral.
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Pero luego dices que sólo buscas teletrabajo con asistencia puntual y te miran mal por no querer perder media vida en carretera o tte público.
Hay que mantener a latigueros inútiles y a toda la caterva de estómagos agradecidos que chupan del pobre currito por tener que ir a la puta oficina si o si.
Patéticos.
Y también, me pasaba mas tiempo en reuniones estériles o en la máquina de café que trabajando.