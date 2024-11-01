Urgen a la evacuación de más de 660.000 personas en Japón por la tormenta tropical Peipah

Peipah, el decimoquinto ciclón tropical de la temporada en el Pacífico, se encontraba a las 17:40 hora local (8:40 GMT) en aguas frente a las costas del prefectura de Miyazaki, en la isla de Kyushu (sudoeste), y se desplazaba hacia el norte a 25 kilómetros por hora, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). La tormenta tropical, que se teme que evolucione en un tifón a medida que avanza, arrastra rachas de viento máximas de unos 90 kilómetros por hora, y se prevé que, de mantener su curso actual, afecte a la vecina isla de Shikok