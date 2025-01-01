edición general
Urge donar sangre en Madrid: seis grupos en alerta roja

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha emitido un llamamiento urgente para que la ciudadanía acuda a donar sangre. Las reservas de los grupos A+, A-, B+, B-, 0+ y 0- se encuentran en alerta roja, por debajo del nivel óptimo necesario para garantizar la atención hospitalaria. Los grupos AB+ y AB- mantienen un nivel estable, aunque también se recomienda donar de manera regular para evitar descensos bruscos.

2 comentarios
keizal #1 keizal *
No sé si es una buena idea y/o viable, que pusiesen una especie de tablón de anuncios a la vista para avisos urgentes de este tipo para darles visibilidad.
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
"Los grupos AB+ y AB- mantienen un nivel estable"
