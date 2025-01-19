edición general
Unos ladrones roban en el Louvre joyas de Napoleón y de los reyes franceses

El ministro francés del Interior ha afirmado que tres o cuatro personas penetraron en el museo utilizando un montacargas y, una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron

toshiro #1 toshiro
Si han podido robar en uno de los museos de máxima seguridad del mundo sin violencia, al menos hay que reconocer que se lo han currado.
Milmariposas #4 Milmariposas
Dicen ahora mismo en BFM que ha sido un robo de joyas de un valor inestimable. El museo estará cerrado en el día de hoy.
#8 Jodere
Creo que ya esta en portada, esta es dupe.
#2 Juanjolo
No saben si son 3 o 4? Donde estaban las cámaras? Son de atrezo?
#5 Somozano
La decadencia de la república
Francia debe volver a ser un reino bajo dinastía capeta
Vive Louis XX

En la televisión francesa hablando del duque de Anjou y la crisis del régimen

www.instagram.com/reel/DPtIFfFDfkc/?igsh=eW15MTkwY3Awbm1p
#6 Somozano *
Por cierto todos los años el Duque de Anjou (y biznieto de Franco) es invitado por el ejercito francés como jefe de la casa Borbón Francia a presidir la misa en la catedral de San Luis de los Inválidos en honor a Luis XIV

www.shutterstock.com/editorial/image-editorial/M2T0M310N6z1Ea2dNzM1MDE

histoiresroyales.fr/wp-content/uploads/2020/09/louis-de-bourbon-duc-da;   » ver todo el comentario
#7 Somozano
Cada 21 de enero una manifestación sobre todo de jóvenes recorre el centro de París para denunciar el regicidio de Luis XVI

france3-regions.franceinfo.fr/image/vjSPCz4_PQhFFM_OWzz7GbUiS5k/1200x1

i.ytimg.com/vi/fmfr1lXHR68/hq720.jpg?sqp=-oaymwE7CK4FEIIDSFryq4qpAy0IA

Esa mañana y presidido por Monseigneur le duc…   » ver todo el comentario
