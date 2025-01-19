·
6
meneos
39
clics
Unos ladrones roban en el Louvre joyas de Napoleón y de los reyes franceses
El ministro francés del Interior ha afirmado que tres o cuatro personas penetraron en el museo utilizando un montacargas y, una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron
#1
toshiro
Si han podido robar en uno de los museos de máxima seguridad del mundo sin violencia, al menos hay que reconocer que se lo han currado.
3
K
50
#3
teneram
#0
www.meneame.net/story/atraco-louvre-obliga-cerrar-museo/log
1
K
33
#4
Milmariposas
Dicen ahora mismo en BFM que ha sido un robo de joyas de un valor inestimable. El museo estará cerrado en el día de hoy.
1
K
29
#8
Jodere
Creo que ya esta en portada, esta es dupe.
0
K
7
#2
Juanjolo
No saben si son 3 o 4? Donde estaban las cámaras? Son de atrezo?
0
K
6
#5
Somozano
La decadencia de la república
Francia debe volver a ser un reino bajo dinastía capeta
Vive Louis XX
En la televisión francesa hablando del duque de Anjou y la crisis del régimen
www.instagram.com/reel/DPtIFfFDfkc/?igsh=eW15MTkwY3Awbm1p
0
K
6
#6
Somozano
*
Por cierto todos los años el Duque de Anjou (y biznieto de Franco) es invitado por el ejercito francés como jefe de la casa Borbón Francia a presidir la misa en la catedral de San Luis de los Inválidos en honor a Luis XIV
www.shutterstock.com/editorial/image-editorial/M2T0M310N6z1Ea2dNzM1MDE
histoiresroyales.fr/wp-content/uploads/2020/09/louis-de-bourbon-duc-da
;
» ver todo el comentario
0
K
6
#7
Somozano
Cada 21 de enero una manifestación sobre todo de jóvenes recorre el centro de París para denunciar el regicidio de Luis XVI
france3-regions.franceinfo.fr/image/vjSPCz4_PQhFFM_OWzz7GbUiS5k/1200x1
i.ytimg.com/vi/fmfr1lXHR68/hq720.jpg?sqp=-oaymwE7CK4FEIIDSFryq4qpAy0IA
Esa mañana y presidido por Monseigneur le duc…
» ver todo el comentario
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
