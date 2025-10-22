Unos fotógrafos capturan rayos rojos, uno de los fenómenos más raros del planeta

Los 'sprites rojos' son explosiones de energía eléctrica en la atmósfera superior generadas por tormentas eléctricas. A diferencia de los rayos convencionales, que se dirigen hacia el suelo, los duendes rojos se disparan hacia arriba, creando formas que recuerdan a columnas, zanahorias o incluso medusas. La primera fotografía de un 'sprite rojo' se tomó por accidente en 1989 por un equipo de la Universidad de Minnesota, y desde entonces solo se han registrado en contadas ocasiones debido a su extrema fugacidad, durando apenas un milisegundo.