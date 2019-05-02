Unos 50 taxistas cobran el triple a los turistas que salen de las discotecas de Barcelona

Alrededor de medio centenar de taxistas se dedican cada madrugada a estafar a los turistas que salen de las discotecas del paseo Marítim de Barcelona. La mayor parte de estos conductores se apostan en los alrededores de estos populares establecimientos de ocio, se ponen a negociar de palabra el precio de la carrera, se niegan a poner en marcha el taxímetro... ¡y les cobran como poco el triple de lo que correspondería!
Una APP que simule viaje y precio aproximado no sería mala idea (que igual existe)
Pillad un taxi en Napoli veréis lo que es fraude
Luego los taxistas se mosquean de que no los para ni Dios.
Para mi y para ti es facil, par un extranjero que no habla el idioma , no.
cc #2
www.diaridetarragona.com/reus/129353/un-taxista-de-riudoms-paga-una-mu