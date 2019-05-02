edición general
Unos 50 taxistas cobran el triple a los turistas que salen de las discotecas de Barcelona

Unos 50 taxistas cobran el triple a los turistas que salen de las discotecas de Barcelona

Alrededor de medio centenar de taxistas se dedican cada madrugada a estafar a los turistas que salen de las discotecas del paseo Marítim de Barcelona. La mayor parte de estos conductores se apostan en los alrededores de estos populares establecimientos de ocio, se ponen a negociar de palabra el precio de la carrera, se niegan a poner en marcha el taxímetro... ¡y les cobran como poco el triple de lo que correspondería!

Kantinero #4 Kantinero
Taxistas chorizos más viejo que mear de pie
Una APP que simule viaje y precio aproximado no sería mala idea (que igual existe)
Pillad un taxi en Napoli veréis lo que es fraude
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#4 ¿como Uber? desde Uber puedes pedir un taxi y ya te viene la tarifa. Me imagino que habrá una carretada más de Apps que hagan lo mismo.

Luego los taxistas se mosquean de que no los para ni Dios.
Fotoperfecta #3 Fotoperfecta *
Bueno...poco es, si contamos que los que salen de la discoteca ven doble xD
antesdarle #1 antesdarle
Pues se llama a la policía al llegar al destino y ya verás las risas de ir con el taxímetro apagado
victorjba #2 victorjba
#1 ¿Un guiri más cocido que los langostinos pescanova?
antesdarle #5 antesdarle
#2 si puedes decir tu destino es que estás en las condiciones de llamar a la poli al llegar. Ya verás que rápido la carrera te sale gratis.
#7 yarkyark
#5 Llamar a la policía sin hablar Español y sin saber el numero de la policía en España (que no tiene porque coincidir con el de tu país).

Para mi y para ti es facil, par un extranjero que no habla el idioma , no.

antesdarle #8 antesdarle
#7 el 112 es válido en toda la UE. Y te pueden atender en inglés. Les explicas que estás siendo víctima de una estafa y qué estás en tal punto con el delincuente del taxista. Ir con el taxímetro apagado es una infracción grave y hay precedentes
www.diaridetarragona.com/reus/129353/un-taxista-de-riudoms-paga-una-mu
