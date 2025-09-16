edición general
Unos 210 centros rusos "reeducan y militarizan" a los niños ucranianos secuestrados, según Yale

Unos 210 centros rusos "reeducan y militarizan" a los niños ucranianos secuestrados, reciben entrenamiento militar en un campamento de la región rusa de Tambov...

etiquetas: rusia , niños , secuestrados , secuestro , putin , guerra , invasión
12 comentarios
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Aquí estan los críos ucranianos militarizados por los rusos.  media
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#6

Vale, los campamentos de nazis molan. Así aprenden a quemar viva a la gente desde pequeños.

Queda claro.
#2 Joaker
Secuestrar niños de otro grupo etnico y asimilarlos forzosamente al tuyo se considera genocidio.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

¿y cómo llamas a esto que hacen los Azov? ¿campamento de verano?

www.youtube.com/watch?v=CpV16BQfbrQ
#6 Joaker *
#5 Como si Rusia no hiciera lo mismo o peor:

www.huffingtonpost.es/global/reino-unido-emite-alerta-rusia-escuelas-c

www.reuters.com/world/we-threw-hand-grenades-russian-kids-young-8-get-

De los actos genocidas que esta cometiendo Rusia no tienes nada que decir?
#8 eipoc
#6 sí, que no sabes lo que es un genocidio.
#10 eipoc *
#9 fuente fiable donde las haya.

¿Qué tal va lo de Bucha? ¿Han dado ya los nombres de las víctimas?
#11 Joaker
#10 Sabes lo que es el consejo de Europa? Espero con ansias que me enseñes tus fuentes.
#12 eipoc
#11 creo que el que no lo sabe eres tú.
Sayit #1 Sayit *
Mucho mejor la noticia de, "El País", pero es muro de pago:
Rusia regenta una red de centros para el entrenamiento militar y la reeducación de miles de niños ucranios

elpais.com/internacional/2025-09-16/rusia-regenta-una-red-de-centros-p
Sayit #4 Sayit *
Antes de que empiece el bombardeo de los chinorusosiranies de Menéame, así no estamos leyendo las mismas tonterías cada dos comentarios, sí, siento haber subido una noticia que no es de vuestro agrado:  media
menéame