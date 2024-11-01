Unos 200.000 camioneros inmigrantes en EE.UU. no podrán renovar sus licencias comerciales

Una nueva regulación impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump comenzó a entrar en vigor y podría afectar a miles de conductores de camiones inmigrantes en Estados Unidos que han encontrado en ese sector una forma de sustento. Durante años, la industria ha enfrentado problemas para atraer trabajadores debido a las largas jornadas, el tiempo prolongado lejos de casa y las condiciones laborales exigentes. Ante esta situación, muchos inmigrantes han ocupado esos puestos de trabajo.