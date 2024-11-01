edición general
3 meneos
1 clics
Unos 200.000 camioneros inmigrantes en EE.UU. no podrán renovar sus licencias comerciales

Unos 200.000 camioneros inmigrantes en EE.UU. no podrán renovar sus licencias comerciales

Una nueva regulación impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump comenzó a entrar en vigor y podría afectar a miles de conductores de camiones inmigrantes en Estados Unidos que han encontrado en ese sector una forma de sustento. Durante años, la industria ha enfrentado problemas para atraer trabajadores debido a las largas jornadas, el tiempo prolongado lejos de casa y las condiciones laborales exigentes. Ante esta situación, muchos inmigrantes han ocupado esos puestos de trabajo.

| etiquetas: eeuu , camioneros inmigrantes
3 0 0 K 47 actualidad
sin comentarios
3 0 0 K 47 actualidad

menéame