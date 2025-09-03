Uno de cada tres alumnos en Catalunya necesita atención educativa especial

Uno de cada tres alumnos catalanes necesita una atención especial educativa. Se trata del 34% del total, según cifras del Departament de Educació y FP referidas al curso pasado. Sea porque su situación familiar (económica, cultural, de origen) sitúan a los alumnos en un punto de partida por debajo del resto, sea porque parten de dificultades para aprender (discapacidades físicas o psíquicas, trastornos de lenguaje, trastornos de aprendizaje, autismo). “Tenemos aulas con menos alumnos pero más complejas”, ha admitido la consellera Esther Niubó