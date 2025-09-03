Uno de cada tres alumnos en Catalunya necesita atención educativa especial

Uno de cada tres alumnos catalanes necesita una atención especial educativa. Se trata del 34% del total, según cifras del Departament de Educació y FP referidas al curso pasado. Sea porque su situación familiar (económica, cultural, de origen) sitúan a los alumnos en un punto de partida por debajo del resto, sea porque parten de dificultades para aprender (discapacidades físicas o psíquicas, trastornos de lenguaje, trastornos de aprendizaje, autismo). “Tenemos aulas con menos alumnos pero más complejas”, ha admitido la consellera Esther Niubó
| etiquetas: catalunya , uno , cada tres , alumnos , necesita , atención , educativa , especial
¿Los chicos nacen tontos ahora? Fijo que no. Habría que buscar más en una Sociedad que no se implica en la Educación y en un sistema público que cada vez enseña menos. Cuando no se exige nada, se obtiene menos que nada. Cuando cualquier suspenso es culpa de la docencia y nunca de la falta de esfuerzo del alumno, acabamos así.
Gran para que ese “uno de cada tres”entienda los porcentajes