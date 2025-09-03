edición general
Uno de cada tres alumnos en Catalunya necesita atención educativa especial

Uno de cada tres alumnos catalanes necesita una atención especial educativa. Se trata del 34% del total, según cifras del Departament de Educació y FP referidas al curso pasado. Sea porque su situación familiar (económica, cultural, de origen) sitúan a los alumnos en un punto de partida por debajo del resto, sea porque parten de dificultades para aprender (discapacidades físicas o psíquicas, trastornos de lenguaje, trastornos de aprendizaje, autismo). “Tenemos aulas con menos alumnos pero más complejas”, ha admitido la consellera Esther Niubó

cocolisto #1
Menuda forma de desviar la atención. Los que necesitan atención educativa especial e incluso normalucha son los cargos y votantes del ppvox que sólo saben que diseminar odio y malas formas.
Romfitay #4
#1 No digo que sea mentira pero ¿Por qué citas a PPVox en esta noticia?
platypu #6
#4 por que el tambien necesita atención especial
DayOfTheTentacle #3
Que llegue un chaval de bangladesh a medio curso y no entienda el idioma seguramente tenga que ver con su fracaso, por ejemplo.
Romfitay #5
En Asturias, donde yo enseño, no es el 33%, pero aunque menor, el porcentaje sube y sube cada curso.

¿Los chicos nacen tontos ahora? Fijo que no. Habría que buscar más en una Sociedad que no se implica en la Educación y en un sistema público que cada vez enseña menos. Cuando no se exige nada, se obtiene menos que nada. Cuando cualquier suspenso es culpa de la docencia y nunca de la falta de esfuerzo del alumno, acabamos así.
ChatGPT #2
“Uno de cada tres alumnos catalanes necesita una atención especial educativa. Se trata del 34% del total”
Gran para que ese “uno de cada tres”entienda los porcentajes xD
