Las universidades públicas españolas han registrado mil casos de acoso sexual en la última década

elDiario.es ha pedido a las 50 universidades públicas el número de expedientes abiertos por acoso sexual, laboral y lgtbifóbico desde que existen sus registros, y el resultado es desigual: muestra una realidad infradiagnosticada, grandes diferencias en la manera en la que los centros clasifican los casos y actúan, y problemas en la implementación de los protocolos.