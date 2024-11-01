edición general
6 meneos
9 clics
Las universidades públicas españolas han registrado mil casos de acoso sexual en la última década

Las universidades públicas españolas han registrado mil casos de acoso sexual en la última década

elDiario.es ha pedido a las 50 universidades públicas el número de expedientes abiertos por acoso sexual, laboral y lgtbifóbico desde que existen sus registros, y el resultado es desigual: muestra una realidad infradiagnosticada, grandes diferencias en la manera en la que los centros clasifican los casos y actúan, y problemas en la implementación de los protocolos.

| etiquetas: universidad , abusos , acoso , sexual , laboral , violencia
5 1 0 K 83 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 83 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Pocos me parecen, en el espacio de una década, para lo que tiene que aguantar la gente en los ambientes universitarios.
2 K 42
#3 ombresaco *
#1 1000 casos / 10 años = 100 casos /año
100 casos / 50 universidades = 2 casos cada año en cada universidad.

No está bien, pero no parecen cifras catastróficas
0 K 11
#2 sald64059
"muestra una realidad infradiagnosticada"
0 K 7

menéame