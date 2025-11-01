Las universidades públicas andaluzas, al límite: sin dinero para pagar a su personal por la infrafinanciación de Moreno Bonilla

La Universidad de Almería no puede pagar a todo su personal. Así, sin rodeos. No es ninguna exageración. Es una realidad administrativa reconocida por la propia institución. Cuando una universidad pública se ve obligada a declarar oficialmente que no dispone de fondos para abonar complementos salariales ya reconocidos por ley, algo muy grave está ocurriendo en el sistema universitario andaluz.
| etiquetas: universidades , públicas , andalucía , sin , dinero , infrafinanciación
La resolución está en la página 113 de ese boletín.
Versión resumida tik tok no hay lo siento. Hay que leer
Recordemos.:
www.ual.es/application/files/6317/6820/3809/BOUAL_2025-11.pdf
