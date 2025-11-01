edición general
27 meneos
30 clics
Las universidades públicas andaluzas, al límite: sin dinero para pagar a su personal por la infrafinanciación de Moreno Bonilla

Las universidades públicas andaluzas, al límite: sin dinero para pagar a su personal por la infrafinanciación de Moreno Bonilla

La Universidad de Almería no puede pagar a todo su personal. Así, sin rodeos. No es ninguna exageración. Es una realidad administrativa reconocida por la propia institución. Cuando una universidad pública se ve obligada a declarar oficialmente que no dispone de fondos para abonar complementos salariales ya reconocidos por ley, algo muy grave está ocurriendo en el sistema universitario andaluz.

| etiquetas: universidades , públicas , andalucía , sin , dinero , infrafinanciación
22 5 1 K 118 actualidad
14 comentarios
22 5 1 K 118 actualidad
Asimismov #1 Asimismov *
Eso ya lo vimos en la CValenciana con Camps y lo volveremos a ver con Pérez Llorca.
1 K 19
sotillo #5 sotillo
#1 Si los padres tienen dinero para la privada, ahora luego pasa como con el seguro médico privado, la guardería privada, el colegio concertado…. Que llega fin de mes y no llega, claro que siempre puedes decir que la culpa es de Pedro Sánchez que está jodiendo el país y que la vida está muy cara y que se está cargando la seguridad social
1 K 23
Asimismov #7 Asimismov
#5 luego, esos mismos, se quejan que hay quienes reciben ayudas y subvenciones y a ellos no les llegan.
0 K 12
joffer #3 joffer
Están construyendo universidades privadas, de esas en las que compras el título, a mansalva. Y le están dando titulaciones que deniegan a la pública. Son unos hijos de la gran puta. Y lo mismo están haciendo con la sanidad. Unos hijos de la gran puta. Por cierto, yo no he notado la bajada de impuestos. ¿alguno lo ha notado?.
0 K 11
#12 molybdate *
#11 Te pensaba más capaz. Pero bueno, reconozco mi error.
La resolución está en la página 113 de ese boletín.

Versión resumida tik tok no hay lo siento. Hay que leer
0 K 8
#14 molybdate *
#13 Esa es
0 K 8
#10 molybdate
#9 Yo lo he encontrado, confío en que tú puedes también
0 K 8
#11 Juanjolo
#10 ja, no lo has encontrado claramente.
0 K 6
#13 CarlosSanchezDiaz
#11 #10 en esta?  media
0 K 7
NoPracticante #2 NoPracticante
Mientras a las privadas no les falta de nada.
0 K 7
#4 Ganpalo
#2 Amplia la noticia, datos. ¿o contestas lo que te sale del pijo/chichi????
0 K 6
#6 Juanjolo *
Menudo bulo. El plural tenía que ser.

Recordemos.:

www.elplural.com/politica/espana/juez-peinado-utilizo-dos-dni-nombre-a
0 K 6
#8 molybdate
#6 A ver, esto ya está publicado en el boletín oficial de la universidad de Almería.
www.ual.es/application/files/6317/6820/3809/BOUAL_2025-11.pdf

¿De quién es el bulo?
0 K 8
#9 Juanjolo
#8 ¿en qué hoja?
0 K 6

menéame