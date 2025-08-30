Universidades de EE.UU. enfrentan problemas financieros por caída de matrículas extranjeras con Trump

Uno tras otro, los estudiantes internacionales comunicaron a la Universidad pública de Central Missouri que no podían obtener la visa, con dificultades incluso para conseguir la entrevista para solicitarla. Aunque la demanda era tan alta como siempre, el número de nuevos estudiantes internacionales de posgrado se redujo a la mitad. Los extranjeros suelen representar casi una cuarta parte de los ingresos por matrículas. “No podemos subvencionar tanto a los estudiantes nacionales cuando tenemos menos extranjeros que aportan ingresos"