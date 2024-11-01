edición general
La Universidad de Las Palmas entrega el ‘honoris causa’ a la reina Sofía

La Universidad de Las Palmas entrega el ‘honoris causa’ a la reina Sofía  

En el Paraninfo el rector Lluís Serra elogió su “conducta soberana” discreta, junto a causas como los microcréditos —aliada de Muhammad Yunus—, el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, Autismo España y los Bancos de Alimentos, “esenciales para familias migrantes”. El profesor de Historia Germán Santana, acompañado por unas veinte personas entre profesores y trabajadores de la Universidad protestaban mientras transcurría la ceremonia.

Olarcos #8 Olarcos
#1 Por lo que leo, 20 personas en total.

robustiano #5 robustiano *
Una señora que, después de todos estos años chupando del bote, ni siquiera se ha molestado en aprender a hablar en castellano correctamente... ¬¬

Sandman #7 Sandman
#5 Me comentan asistentes al acto que las únicas palabras que pronunció durante todo el evento fueron "sí, juro".

Olarcos #10 Olarcos *
#5 ni siquiera se ha molestado en aprender a hablar en castellano correctamente. :palm: :palm: :palm:

www.tiktok.com/@realeza_europea/video/7502745697347833143 yo la entiendo bastante bien.

robustiano #11 robustiano
#10 Como si fuera de Fachadolid, macho, ¿y lo del calcetín en la boca? :-P

Olarcos #12 Olarcos
#11 Por que te molesta que la gente tenga acento.

robustiano #13 robustiano *
#12 Sólo pongo el acento en que su "discreta conducta soberana" parece más tener que ver con los carajillos que se debe de tomar la buena señora... :roll:

Olarcos #14 Olarcos
#13 No, estás despreciándola por su acento y además diciendo que es alcohólica y todo simplemente porque no te gusta la institución de la que forma parte. Haces un ataque personal. Me parece lamentable.

robustiano #15 robustiano
#14 Para desprecio, el de su pariente más directo. Y no, no tengo mentalidad de siervo... :-P

Olarcos #16 Olarcos
#15 ¿Ah que la gente tiene mentalidad de siervo? No sé dónde vives tú, pero prece que sigas haciéndolo en siglo XVIII. No conozco a nadie que tenga "mentalidad de siervo" .

#17 PerritaPiloto
#5 Tendríamos que escucharte hablar para poder juzgar. ¿Hacemos un concurso de acentos para dar o quitar méritos que no tienen nada que ver?

Lo único que tengo que decir a favor de darle un doctorado honoris causa es que al menos han esperado a que sea vieja y es complicado que haga algo que lo desmerezca profundamente. La de premios honoríficos que han dado a altos cargos en montón de lugares que aún estaban a tiempo de cargarla y la han cagado.

mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Me parece feo que le premien por "hacer cosas" (buenas, no lo niego), con el dinero de otros.

Si se lo hubieran dado por ser la persona que lleva con más dignidad una cornamenta que ni el padre de Bambi, no pondría ninguna objeción.

Palmeros, ¡qué apropiado! :troll:
Palmeros, ¡qué apropiado! :troll:

Tachy #2 Tachy
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo digo porque Las Palmas es la provincia y Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad. Vamos, que la Universidad de Las Palmas no existe.

alfre2 #3 alfre2
#2 da un poco igual. De ahora en adelante ya será conocida por su vasallaje.

Olarcos #9 Olarcos
#3 :palm: :palm: :palm: :palm: :palm:


