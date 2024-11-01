La Universidad de Oviedo abre sus aulas a refugiados palestinos

Salad Awad el-Sousi, profesor jubilado de Farmacia de la Universidad Al Azhar de Gaza, y Riad Alí al Aila, catedrático jubilado de la Facultad de Economía y Administración de esta misma institución, lo dijeron alto y claro en su visita a Asturias: los universitarios palestinos necesitaban ayuda. Era mayo de 2024 y siete universidades palestinas habían sido derribadas, 60.000 jóvenes habían tenido que interrumpir sus estudios y unos 6.000 profesores no tenían a quién dar clase. Palestina pedía ayuda a la Universidad de Oviedo y a Asturias.