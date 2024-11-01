La Universidad de Granada apoya la protección en la Punta de la Mona ante el valor de sus fondos marinos

La Universidad de Granada ha mostrado su preocupación por la Zona de Especial Conservación (ZEC) de los Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de Mona después de que la delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente comunicase la posibilidad de reevaluar las actuales condiciones de protección para ampliar las zonas de pesca recreativa. Lo han hecho a través de una carta dirigida al responsable del área y en la que destacan "la diversidad y el valor de los fondos marinos" de esta zona del litoral, así como los beneficios asociados a su protecci