La Universidad Complutense inaugura su instituto tecnológico en la ciudad china de Wuhan

El WUST-Madrid Complutense Institute es un nuevo centro promovido junto a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan en el que ya estudian 300 alumnos. En concreto, se trata de una cooperación estratégica entre ambas universidades de China y España que impulsa el avance en inteligencia artificial, estadística aplicada, ciencia de datos y otras áreas estratégicas, a través de programas de grado impulsados y reconocidos por ambas instituciones.