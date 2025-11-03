edición general
5 meneos
8 clics
La Universidad Complutense inaugura su instituto tecnológico en la ciudad china de Wuhan

La Universidad Complutense inaugura su instituto tecnológico en la ciudad china de Wuhan

El WUST-Madrid Complutense Institute es un nuevo centro promovido junto a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan en el que ya estudian 300 alumnos. En concreto, se trata de una cooperación estratégica entre ambas universidades de China y España que impulsa el avance en inteligencia artificial, estadística aplicada, ciencia de datos y otras áreas estratégicas, a través de programas de grado impulsados y reconocidos por ambas instituciones.

| etiquetas: china , españa , ucm , alianza
4 1 0 K 61 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
#1 Quillotro
El pueblo donde apareció el Covid. Miedo me da...
1 K 30
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
La mascota de la uni será un pangolín :-P
0 K 10
Javier_Forteza #3 Javier_Forteza
En realidad no es la única universidad española en tener un campus en China; la Universidad Politécnica de Valencia ya lo hizo antes:

www.upv.es/noticias-upv/noticia-15447-un-puente-acad-es.html

Javier.
0 K 6

menéame