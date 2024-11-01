La Universidad de Cádiz, protagonista de un "hito histórico para la investigación costera en España"

La Universidad de Cádiz ha puesto en marcha la primera torre de Eddy Covariance en España dedicada al estudio del secuestro de carbono azul en ecosistemas intermareales. Esta instalación pionera, situada en la Bahía de Cádiz, forma parte del proyecto europeo RICAS. El objetivo generar conocimiento científico sobre los procesos ecológicos y biogeoquímicos que determinan la capacidad de las marismas costeras para capturar y almacenar carbono (el denominado carbono azul), contribuyendo así a la mitigación y adaptación frente al cambio climático