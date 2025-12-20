La Universidad de Alicante analiza la brecha digital de personas mayores ante crisis naturales y climáticas

La Cátedra de Brecha Digital Generacional, impulsada por la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante, ha presentado sus dos informes anuales, orientados a comprender y paliar las desigualdades digitales intergeneracionales en la Comunitat Valenciana y que en esta ocasión se han centrado en la brecha digital ante crisis naturales y climáticas, por una parte, y en el desarrollo de un proyecto piloto para detectar y comprender las desigualdades digitales que afectan simultáneamente a personas de distintas edades y géneros.