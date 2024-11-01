El único rey absoluto de Suecia fue también el último rey que murió en batalla dirigiendo a sus tropas

«Ésta será mi música desde ahora». Así se refirió Carlos XII de Suecia ante el tronar de los cañones que escuchó durante la primera de las campañas militares que iba a encabezar a lo largo de su corto reinado y que a la postre le costarían la vida, ya que una bala perdida en plena batalla le mató en 1718. Sólo tenía veintiún años y había sentado las bases de la prosperidad de su país, que para Voltaire era el más libre del mundo, pero también precipitó la caída del Imperio Sueco a manos del Ruso.