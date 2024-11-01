edición general
El único primate venenoso del mundo es este adorable animal capaz de matar a un ser humano

El loris perezoso es uno de los desgraciados protagonistas del mercado negro de mascotas. Lo que muchos no saben es que su mordedura puede ser mortal

