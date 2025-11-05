El único ingeniero espacial que ha lanzado cuatro satélites es de Pedrola: "Copernicus es el mayor proyecto de observación de la Tierra"

Los datos del proyecto Copernicus son ubicuos. Se usan para calcular el avance de los desastres naturales, para medir el tráfico pesado en las grandes ciudades, para controlar la evolución de las aguas en la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), para analizar cambios de temperatura en la superficie de los océanos o para diseñar una defensa antiaérea en Ucrania. A sus tres satélites Sentinel se les sumará en la noche de este martes el nuevo modelo 1-D que como los anteriores lanzará el zaragozano Ramón Torres. Natural de Pedrola, es el únic