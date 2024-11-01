El único dato con el que @juanrallo defiende a Milei está mal

El único dato que les queda a los grupis de Milei está amañado y no refleja bien la realidad. Milei cambio la metodología del indicador de pobreza nada mas llegar al gobierno. Ahora incluye ingresos que antes no se computaban haciendo parecer que disminuyo la gente de menos recursos. También gracias a una medición defectuosa que utiliza hábitos de consumo desactualizados, calculadas según parámetros del año 2004, subestimando gastos en servicios que han aumentado de precio y actualmente cubren una mayor parte de los consumos de la población.
Ya sabemos que ha descendido el consumo de carne, por el precio elevado.
Todo es mentira en el experimento neo liberal
anarcocapitalistade Milei.