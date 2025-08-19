El único accidente en el mundo entre un coche y un submarino [ITA]

El protagonista sobre cuatro ruedas era un Volvo PV544, un robusto utilitario sueco fabricado desde 1958. El otro protagonista de la historia era el HSwMS Bävern, un submarino de la Armada sueca perteneciente a la clase Hajen III y botado también en 1958. Dos vehículos antagónicos, por su función y tamaño, pero unidos por la mala suerte (o el destino) de cruzarse en una situación surrealista.
La verdad es que la historia es chorra, pero el que ha hecho el artículo, ha sacado de donde no había para explicar una historia bien larga.
Oye, tiene su mérito!
Lo que hicieron después fue prohibir para siempre la circulación de vehículos en la zona. También cayó al agua una moto unos meses antes, pero no encontré la noticia.
Eso viene ser como si cerraran para siempre una autopista porque alguien tuvo un accidente y se murió usándola.