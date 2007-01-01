edición general
4 meneos
195 clics
La única película que hizo que Stephen King se saliese del cine

La única película que hizo que Stephen King se saliese del cine

En 2007 fue al cine a ver la única película que, según reconocería el maestro de la literatura de terror, ha provocado que quisiera abandonar una sala de cine antes de tiempo...

| etiquetas: cine , stephen , king , transformers
3 1 2 K 19 ocio
7 comentarios
3 1 2 K 19 ocio
#1 Suleiman
no pudo terminar de ver Transformers, la película sobre la famosa línea de muñecos de acción de Hasbro estrenada en 2007 bajo la batuta de Michael Bay.
4 K 52
autonomator #2 autonomator
#1 es que es más mala que la carne de pescuezo.
1 K 18
Khadgar #3 Khadgar
#2 Y, aún así, las hay peores. Peores y con pretensiones, que esta en ningún momento trata de ocultar que es un blockbuster de muñecos que hacen pum pum donde todo explota porque sí. :roll:
1 K 17
Magog #7 Magog
#2 a ver, si vas a ver Transformers al cine desconecta el cerebro de adulto y enchufa el de niño de 8 años, verás que fliple
0 K 10
Apotropeo #5 Apotropeo
Los pobres, en verano, nunca nos salimos del cine mientras funcione el aire acondicionado.
:troll:
2 K 34
Rorschach_ #6 Rorschach_
La entradilla está para explicar el meneo, no para hacer clickbait con los puntos suspensivos. Errónea.
0 K 14
WcPC #4 WcPC
A mi me dio mucho asco, no recuerdo si la primera o la segunda, pero me pareció una película gore por como desmembraban a los robots, su "sangre" y demás...
La verdad es que la vi en casa y simplemente apagué el vídeo, pero entiendo que puede revolver estómagos.
0 K 11

menéame