·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12602
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
6732
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
3318
clics
Pirómanos del recorte
3076
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
2813
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
más votadas
538
Solo lo público salva al pueblo
664
Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León porque dice "bomberas"
498
El aplaudido discurso de Dani Garrido sobre la participación de Israel en La Vuelta: "Blanquea el genocidio"
520
Leonardo DiCaprio construirá un hotel al norte de Tel Aviv en asociación con una organización israelí
499
Presidente irlandés urge a aplicar Capítulo VII de ONU para Palestina
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
195
clics
La única película que hizo que Stephen King se saliese del cine
En 2007 fue al cine a ver la única película que, según reconocería el maestro de la literatura de terror, ha provocado que quisiera abandonar una sala de cine antes de tiempo...
|
etiquetas
:
cine
,
stephen
,
king
,
transformers
3
1
2
K
19
ocio
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
2
K
19
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Suleiman
no pudo terminar de ver Transformers, la película sobre la famosa línea de muñecos de acción de Hasbro estrenada en 2007 bajo la batuta de Michael Bay.
4
K
52
#2
autonomator
#1
es que es más mala que la carne de pescuezo.
1
K
18
#3
Khadgar
#2
Y, aún así, las hay peores. Peores y con pretensiones, que esta en ningún momento trata de ocultar que es un blockbuster de muñecos que hacen pum pum donde todo explota porque sí.
1
K
17
#7
Magog
#2
a ver, si vas a ver Transformers al cine desconecta el cerebro de adulto y enchufa el de niño de 8 años, verás que fliple
0
K
10
#5
Apotropeo
Los pobres, en verano, nunca nos salimos del cine mientras funcione el aire acondicionado.
2
K
34
#6
Rorschach_
La entradilla está para explicar el meneo, no para hacer clickbait con los puntos suspensivos. Errónea.
0
K
14
#4
WcPC
A mi me dio mucho asco, no recuerdo si la primera o la segunda, pero me pareció una película gore por como desmembraban a los robots, su "sangre" y demás...
La verdad es que la vi en casa y simplemente apagué el vídeo, pero entiendo que puede revolver estómagos.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La verdad es que la vi en casa y simplemente apagué el vídeo, pero entiendo que puede revolver estómagos.