La única fotografía conocida de un soldado negro de la Unión con su familia, ca. 1864  

Las investigaciones sugieren que el soldado podría ser el sargento Samuel Smith, del 119.º Regimiento de Infantería de Color de EE. UU. Esta imagen icónica, que data de 1863-1865 (a menudo citada como 1864), es un ambrotipo de un cuarto de placa que representa a un soldado afroamericano de la Unión, su esposa y sus dos hijas. Es ampliamente reconocida como la única fotografía conocida de un soldado afroamericano de la Unión posando con su familia.