La única fotografía conocida de un soldado negro de la Unión con su familia, ca. 1864  

Las investigaciones sugieren que el soldado podría ser el sargento Samuel Smith, del 119.º Regimiento de Infantería de Color de EE. UU. Esta imagen icónica, que data de 1863-1865 (a menudo citada como 1864), es un ambrotipo de un cuarto de placa que representa a un soldado afroamericano de la Unión, su esposa y sus dos hijas. Es ampliamente reconocida como la única fotografía conocida de un soldado afroamericano de la Unión posando con su familia.
| etiquetas: soldado , negro , unión , guerra civil
Veamos lo que dijo el bueno de Abe Lincoln:
www.meneame.net/story/frases-famosas-sobre-eeuu/c04#c-4
"¿Liberarlos y convertirlos en nuestros iguales? Mis propios sentimientos no lo admitirían."(Hablando de los Afroamericanos).
Tierra de libertaz.
Una cosa es estar en contra de la esclavitud por motivos religiosos (y económicos, pero esto no lo cuentes que se van a dar cuenta) y otra, poner a un negro en tu mesa (salvo que sea pa servir la sopa)
Antes de la guerra. Luego está visto que cambió de opinión. Más o menos.
www.nps.gov/liho/learn/historyculture/peoriaspeech.htm
En 1858 ya se pronunciaba claramente en contra de la esclavitud.
www.gilderlehrman.org/history-resources/spotlight-primary-source/linco
Por no hablar del discurso de Gettysburg de 1863, la Proclamación de la Emancipación de ese año, y su último gran empeño legislativo que fue la XIII Enmienda (que no llegó a ver plenamente… » ver todo el comentario
Aunque bueno... siempre hay un Ndongo...
Algún antepasado de Mondongo hubo .. pocos, pero los hubo.
Parece ser que sirvieron en el ejercito confederado como esclavos, limpiando, cocinando, cavando trincheras, músicos etc, pero no se les permitía aprender a usar armas y mucho menos usarlas. Hasta el final de la guerra que los confederados estaban muy desesperados.
Los ultraderechistas acusan a los historiadores serios de racistas por negar el papel de los negros en la defensa de la Confederación. La idea es hacer creer que los… » ver todo el comentario
Tiempos de gloria, película sobre estos soldados. (Oscar para Denzel Washington)