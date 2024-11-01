La única fábrica de aviones de Argentina y la primera de América Latina, a un paso de cerrar por las políticas de Milei

El mal momento que atraviesa FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, en Argentina, parece no menguar y, si bien la compañía estatal sigue logrando acuerdos de provisión de servicios, lo cierto es que sus números no mejoran y el clima laboral cada vez se hace más tenso. En esa línea, a fines de este mes vence el cronograma de suspensiones rotativas de personal establecido previo acuerdo con el Ministerio de Trabajo, y se agiganta la posibilidad de que se pierdan sus 700 empleos. Milei busca cerrarla y luego venderla a privados.