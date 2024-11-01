edición general
Unas 180 empresas españolas con negocios en Cuba habrían quebrado por los impagos de La Habana

Un informe de la Oficina Comercial de España en Cuba cifra en unos 300 millones de euros la deuda del régimen con las compañías ibéricas.

4 comentarios
pepel #1 pepel
Bueno, Sr. Feijoo, esta vez por lo menos no ha sido Perro Sancse
Supercinexin #2 Supercinexin
Gracias, USA. Nuestro fiel hamijo, benefactor y sosio.
#3 MenéameParaLosFascistas
Al gusano medio le preocupan más las empresas españolas que sus compatriotas.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
karma por colaboracionistas con tan infame regimen.
