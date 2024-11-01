·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11880
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9934
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
7258
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
3698
clics
Hilo de reddit donde preguntan qué hacen los jubilados en EEUU al quedarse sin dinero [ENG]
6501
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
más votadas
448
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
554
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
329
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?
579
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
375
Una investigación revela que la CIA conoció y apoyó el plan ucraniano para volar el gasoducto Nord Stream: los secretos de la operación ‘Diámetro’ de 300.000 dólares
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
12
clics
Unas 180 empresas españolas con negocios en Cuba habrían quebrado por los impagos de La Habana
Un informe de la Oficina Comercial de España en Cuba cifra en unos 300 millones de euros la deuda del régimen con las compañías ibéricas.
|
etiquetas
:
cuba
,
dictadura
4
0
0
K
48
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pepel
Bueno, Sr. Feijoo, esta vez por lo menos no ha sido Perro Sancse
0
K
19
#2
Supercinexin
Gracias, USA. Nuestro fiel hamijo, benefactor y sosio.
0
K
19
#3
MenéameParaLosFascistas
Al gusano medio le preocupan más las empresas españolas que sus compatriotas.
0
K
10
#4
CharlesBrowson
karma por colaboracionistas con tan infame regimen.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente