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Un 8M gratis

En plena resaca del 8M, cuando todavía se celebran eventos conmemorativos, vale la pena subrayar lo obvio. Ni el token de la señora que decora la mesa del coloquio, ni la de aquélla que da las gracias al percibir su discurso al fin enunciado –lo de "escuchado" no siempre sucede– gratifican lo suficiente como para cubrir las grietas que deja el sistema capitalista. Precisamente, la lucha por la igualdad debería conllevar un trato digno desde las mismas organizaciones y espacios que la promueven...

| etiquetas: feminismo , 8m , manifestaciones
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2 comentarios
2 0 1 K 13 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... si no queremos que se transforme en el significante que oculta su contradicción. En un sector como la cultura, donde la mayoría somos (falsos) autónomos ya enfrentados a los ingresos tardíos, la inestabilidad propia de la estacionalidad, o la carencia de numerosas prestaciones, resultan todavía más incomprensibles ciertas peticiones realizadas, para más inri, envueltas de moralidad; más incoherentes, puestas al lado de carteles que abogan por la reducción de la brecha salarial o la

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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
#1 pues NO, como mucho eres empleada de una industria editorial que va a sacar de toda tu "brillantez" y de todo eso que tú dices que haces, el máximo beneficio con el menor gasto posible y lo más rápido que pueda. todo lo demás sólo está en tu mente, Azahara. te lo he dicho con el suficiente cuidado feminista o eres víctima de mi sinceridad? idos a cagar!
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menéame