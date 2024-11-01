edición general
La ultraderecha, contra los medios públicos: "Es una forma de disciplinar a quien ponga en duda sus valores"

De Trump a Milei y Le Pen, la extrema derecha cuestiona la existencia de la prensa pública, a la que acusa de “ideologizada” y “woke”; los ultras visten de lucha contra el discurso hegemónico su ataque a la libertad y el derecho a la información

ultraderecha , medios de comunicación , disciplinar
3 comentarios
JackNorte #1 JackNorte *
Para cuando se tome en serio que no se puede ser imparcial mientras te pisotean sera tarde. Pero algunos han olvidado o no han aprendido e incluso defienden o elogian a dictadores del pasado sin haberlo vivido.
Cuando se pierden derechos es mucho mas dificiles recuperarlos y vamos a perder muchos, todos los que se puedan conservar con dinero se perderan para los que no lo tengan. Y dara igual que se paguen impuestos ese dinero para algunos no deben ir para proteger ni a los pobres ni a las clases trabajadoras, que se paguen su sanidad.
Pero ni miles de muertos son aviso suficiente.7291
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
No les gustan los medios públicos hasta que pillan poder, y entonces, curiosamente, no los cierran.
#2 chostes
Si no entendí mal las últimas normas de Meneame, este envío, de la misma fuente que alguno de los 5 anteriores, se debe considerar spam.
