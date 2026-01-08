edición general
El último escándalo de Andrés de Inglaterra: vendió su casa a un oligarca corrupto

Se trata de la mansión en la que vivió con Sarah Ferguson y sus hijas hasta el 2007, Sunninghill Park, por la que se embolsó más de 17 millones de euros

#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 La misma norma que tenemos en España, donde hay que demostrar la procedencia legal del dinero.
Y los responsables de su verificación son el vendedor, notarios, bancos y agencias.

Pero no el vendedor.
1 K 23
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Ahora me entero de que le tengo que pedir antecedentes penales a quien me compre la casa
0 K 11
jonolulu #3 jonolulu *
Esto va para el ignorante del ignore:

Sí, el Príncipe Andrés tiene obligaciones legales: Anti-Money Laundering (AML) Checks

cashhome.co.uk/blog/money-laundering-checks-selling-house-uk/

#2 no es tan irrelevante como has votado, pero de la ignorancia se sale
2 K 47
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 #2 #3 La ley anti-lavado de dinero sí imponía obligaciones de diligencia (due diligence) para los abogados, agentes inmobiliarios o bancos que actuaban en la transacción, especialmente cuando hay señales de alerta (“red flags”) como compradores con estructuras offshore, altos pagos por encima del valor de mercado o vínculos con países con altos índices de corrupción. Esto significa que los profesionales implicados debían hacer verificaciones razonables para prevenir el lavado de dinero,…   » ver todo el comentario
0 K 20
#6 chocoleches
#3 Vaya ahora el Príncipe Andrés trabaja de agente inmobiliario? Te has leído el link?
0 K 12
alcama #1 alcama
¿Vender una casa a un delincuente, que ha obtenido sus ingresos de manera ilegal, es delito? ¿Si vendo mi casa tengo que averiguar de dónde ha sacado el dinero el comprador?
2 K 0

