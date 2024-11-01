edición general
El último Elvis es una película argentina-estadounidense dramática de 2012 dirigida por Armando Bó Jr. sobre su propio guion escrito en colaboración con Nicolás Giacobone

Carlos Gutiérrez, un obrero separado que tiene una pequeña hija llamada Lisa Marie a la que no ve a menudo, vive como si fuese la reencarnación de Elvis e incluso actúa imitándolo, pero al aproximarse a la edad en que murió su ídolo siente que su futuro se encuentra vacío. Renuncia a su trabajo para hacer un gran cambio en su vida, debe hacerse cargo del cuidado de su pequeña hija, lo que le obliga a volver a trabajar, a pasar tiempo con ella arrastrándola en su cotidiana lógica de una vida armada como perpetuo homenaje a Presley.

No hay lugar para la ampulosidad en El último Elvis; ni para la joda ni para la caricaturización. Sobria como pocas, justamente por tratar de un tema como el que trata, lo que sorprende es la seriedad de la propuesta y el como desarrollarla apenas teniendo en cuenta el devenir psicológico del personaje principal. La madurez de la película es sorprendente para tratarse de una ópera prima: contada con maestría, despliega un infrecuente lujo narrativo como soporte de una historia al mismo tiempo…   » ver todo el comentario
