El último Elvis es una película argentina-estadounidense dramática de 2012 dirigida por Armando Bó Jr. sobre su propio guion escrito en colaboración con Nicolás Giacobone  

Carlos Gutiérrez, un obrero separado que tiene una pequeña hija llamada Lisa Marie a la que no ve a menudo, vive como si fuese la reencarnación de Elvis e incluso actúa imitándolo, pero al aproximarse a la edad en que murió su ídolo siente que su futuro se encuentra vacío. Renuncia a su trabajo para hacer un gran cambio en su vida, debe hacerse cargo del cuidado de su pequeña hija, lo que le obliga a volver a trabajar, a pasar tiempo con ella arrastrándola en su cotidiana lógica de una vida armada como perpetuo homenaje a Presley.