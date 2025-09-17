edición general
16 meneos
37 clics
El último 'deseo' de Maruja Torres con Isabel Díaz Ayuso: "Que sueñe no con las pesadillas de Gaza, sí con el tema que tan bien conoce"

El último 'deseo' de Maruja Torres con Isabel Díaz Ayuso: "Que sueñe no con las pesadillas de Gaza, sí con el tema que tan bien conoce"

Le deseo que cada noche, en su bonito dúplex, sueñe no ya con el genocidio que niega, que esas pesadillas de Gaza por simple decencia las tenemos bastantes personas, pero sí con el tema que aparentemente tan bien conoce: el sitio de Sarajevo. Años de muerte y sangre convertidos en realistas sueños nocturnos y con el novio en mazmorra. Y al despertar, que sienta miedo de verdad, no el miedo mezquino a no ser cada vez peor persona.

| etiquetas: maruja torres , ayuso , maldición virtual , gaza , sarajevo
14 2 3 K 148 actualidad
2 comentarios
14 2 3 K 148 actualidad
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Ese tema son los 7.291 abuelos de sus residencias que dejo morir.
1 K 40
PijoProgre #1 PijoProgre
Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso AyusoAyuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso AyusoAyuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso Ayuso
0 K 5

menéame