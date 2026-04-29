¿Por qué el último axioma de las matemáticas resultó tan controvertido? [Eng]

La teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel está tan ampliamente aceptada que los matemáticos modernos apenas piensan en ella. Pero creer en sus principios fundamentales no fue fácil. ¿ Cómo deciden los matemáticos que algo es cierto? Escriben una demostración. A menudo, parten de pruebas ya existentes, basándose en afirmaciones probadas o estableciendo conexiones entre ellas. Cada una de estas pruebas, a su vez, se ha apoyado en otras para fundamentar su argumento, y así sucesivamente. Pruebas sobre pruebas. Verdades sobre verdades. Pero, final