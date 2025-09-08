Las últimas térmicas de carbón encadenan casi dos meses sin ninguna producción

Las últimas térmicas de carbón de España, dos de ellas asturianas, han encadenado casi dos meses (55 días) sin producción, algo inédito desde que, a partir de los años 40 del pasado siglo, este tipo de centrales comenzó a cobrar protagonismo en el sistema eléctrico nacional. Según datos de Red Eléctrica de España (REE), entre el 15 de julio y el día de ayer las térmicas no participaron en la cobertura de la demanda nacional.
Aunque no molen, siempre hay que tener un recurso bajo la manga por si surgiera una necesidad puntual.
. Alemania tuvo que hacerki hacer poco años...
No es deseable que es mejor que quedarnos en bolas