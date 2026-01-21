edición general
Las últimas elecciones [ENG]

La amenaza de Donald Trump de cancelar las elecciones de medio término no es un amague. Ya intentó revertir el resultado de las elecciones de 2020 y dijo que no aceptaría el de 2024 si perdía. Fantasea con desafiar la Constitución para quedarse un tercer mandato. Está decidido a conservar un control absoluto —apuntalado por una mayoría republicana servil— en el Congreso. Teme que, si pierde el control del Congreso, llegue el juicio político. Teme los obstáculos a la rápida reconfiguración de Estados Unidos como un Estado autoritario.

Tengo la esperanza de que antes de las elecciones le reviente el páncreas.
En cristiano:

La última elección

#1 Los resultados oficiales le dieron a Hussein el 99,96% de unos 8,4 millones de votos, con una participación del 99,47%.

Hay que tener en cuenta el nivel cultural de los destinatarios de esa propaganda.
