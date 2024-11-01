edición general
La última trola de Feijóo en 'El programa de Ana Rosa': "Miente más que habla... o se equivoca siempre, que es incluso peor"

"¿Qué es lo que el presidente de nuestro Gobierno no ha dicho? No ha hablado de la organización terrorista Hamás. No ha exigido a Hamás que devuelva los rehenes que tiene todavía en su territorio", aseguró. Da la casualidad de que Sánchez empezó su comparecencia... literalmente hablando de Hamás: "El Gobierno de España y el conjunto de la sociedad española han condenado desde el primer día los ataques terroristas y secuestros de Hamás y apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar".

Da igual que se desmienta, se dirige a sus potenciales votantes que, por incapacidad o por maldad, van a dar por bueno cualquier bulo que diga.
Lo de este sinvergüenza es un no parar…
Es pura maldad, como toda la derecha en su conjunto
