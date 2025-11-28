Última hora:Revelan “problemas significativos” en un gran número de aviones Airbus A320

Airbus insta a medidas preventivas inmediatas para proteger la flota mediante alerta a operadores. EASA extiende la medida a todos los modelos A319, A320 y A321 de la familia de pasillo único La Agencia Europea de Seguridad Aérea especificó que la directiva abarca tanto los modelos CEO como NEO de los aviones Airbus A319, A320 y A321. Esto incluye variantes desde la -111 hasta la -273N, según el documento Airbus AOT A27N022-25, revisión 00.