Última hora:Revelan “problemas significativos” en un gran número de aviones Airbus A320

Airbus insta a medidas preventivas inmediatas para proteger la flota mediante alerta a operadores. EASA extiende la medida a todos los modelos A319, A320 y A321 de la familia de pasillo único La Agencia Europea de Seguridad Aérea especificó que la directiva abarca tanto los modelos CEO como NEO de los aviones Airbus A319, A320 y A321. Esto incluye variantes desde la -111 hasta la -273N, según el documento Airbus AOT A27N022-25, revisión 00.
| etiquetas: revelan , problemas significativos , airbus , afp
"La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha detallado que “un Airbus A320 experimentó recientemente un descenso de cabeceo no controlado y limitado”, y ha confirmado que esta condición “si no se corrige, podría provocar, en el peor de los casos, un movimiento no controlado del timón de profundidad que podría exceder la capacidad estructural de la aeronave”.
www.elnacional.cat/es/internacional/cancelaciones-masivas-en-todo-mund