Airbus alerta de posibles fallos en el control de vuelo de su avión A320 motivados por la radiación solar

La Agencia Europea de Seguridad Aérea obligará a las aerolíneas a revisar uno de los modelos más vendidos por el gigante industrial, lo que podría afectar a unos 6.000 aparatos. “El análisis de un evento reciente que involucra a una aeronave de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. Con este preocupante párrafo arranca una alerta emitida este viernes por el fabricante europeo de aviones Airbus, que reconoce haber identificado “un número signif
| etiquetas: airbus , alerta , aesa , fallos , control de vuelo , a320 , radiación solar
"El A320, modelo de fuselaje estrecho comercializado para vuelos de corta y media distancia, es uno de los más vendidos por Airbus. Distintas fuentes estiman la necesidad de revisión de unas 6.000 unidades, sin que el fabricante haya especificado el calado de esta emergencia. Tampoco de ha dado detalle sobre el incidente que dio pie a la inspección".
Otra cosa es el coste...
Esta frase "sin que el fabricante haya especificado el calado de esta emergencia. Tampoco de ha dado detalle sobre el incidente que dio pie a la inspección", no deja tranquilo a nadie.
Ojalá sea todo resuelto en poco tiempo.