Airbus alerta de posibles fallos en el control de vuelo de su avión A320 motivados por la radiación solar

La Agencia Europea de Seguridad Aérea obligará a las aerolíneas a revisar uno de los modelos más vendidos por el gigante industrial, lo que podría afectar a unos 6.000 aparatos. “El análisis de un evento reciente que involucra a una aeronave de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. Con este preocupante párrafo arranca una alerta emitida este viernes por el fabricante europeo de aviones Airbus, que reconoce haber identificado “un número signif