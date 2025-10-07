edición general
Última hora del derrumbe en un edificio en Madrid: guías caninos buscan a los cuatro desaparecidos entre los escombros

El derrumbe de un edificio en el centro de Madrid, en la calle Hileras, ha dejado al menos tres heridos, según indica Emergencias, aunque el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha apuntado a que podría haber "alrededor de diez". Además, los guías caninos buscan a cuatro desaparecidos entre los escombros. Uno de los heridos tuvo que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna

Pertinax #2 Pertinax
Justo me ha aparecido el vídeo de un vecino en YouTube.
youtube.com/shorts/cXKXFRuupEY?si=GjxXobDyr0YVxle0

Blooder #1 Blooder
Los mejores derrumbes...

sermad #4 sermad
#1 Las mejores subnormalidades las de #1 o las de sus acólitos

#3 Raúl63
Ojalá y me equivoque, pero a estas horas ya habrían aparecido si les pilló en algún piso alto.


