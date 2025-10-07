Última hora del derrumbe en un edificio en Madrid: guías caninos buscan a los cuatro desaparecidos entre los escombros

El derrumbe de un edificio en el centro de Madrid, en la calle Hileras, ha dejado al menos tres heridos, según indica Emergencias, aunque el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha apuntado a que podría haber "alrededor de diez". Además, los guías caninos buscan a cuatro desaparecidos entre los escombros. Uno de los heridos tuvo que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna