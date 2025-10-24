edición general
13 meneos
141 clics
Última hora del cometa 3I/ATLAS: cambia para siempre lo que conocíamos sobre el espacio

Última hora del cometa 3I/ATLAS: cambia para siempre lo que conocíamos sobre el espacio

El cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que proviene de otro sistema estelar, está revolucionando la astronomía. Han observado que su órbita hiperbólica indica que no está ligado al Sol, lo que lo convierte en el tercer cuerpo interestelar ampliamente reconocido. Además, su composición, con una proporción muy alta de dióxido de carbono respecto al agua, es radicalmente diferente a la de los cometas del Sistema Solar, lo que desafía los modelos tradicionales de formación planetaria. Esto lo convierte en una “cápsula del tiempo”.

| etiquetas: astronomía , ciencia , cometas , descubrimientos espaciales , espacio
11 2 1 K 37 ciencia
5 comentarios
11 2 1 K 37 ciencia
elTieso #1 elTieso
¿En la sección Sociedad del periódico? o_o
1 K 23
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#1 Es la puesta de largo del cometa...
1 K 22
Ovlak #2 Ovlak
No es una última hora, cuenta cosas que ya sabíamos desde hace un mes o más.
1 K 23
maspipinobreve #3 maspipinobreve
#2 La física es un palo de ciego de subnormales. Amen.
0 K 6
maspipinobreve #5 maspipinobreve
#1La sociedad cósmica del periodo periódico, lo más actual del cosmos.
0 K 6

menéame