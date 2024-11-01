·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10762
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
7320
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
6035
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
6326
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
5229
clics
Xabier Fortes pone los puntos sobre las íes a Cayetana Álvarez de Toledo en RTVE: "Le felicito"
más votadas
544
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
529
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
343
El Congreso veta la reducción de jornada laboral
418
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
398
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
6
clics
UGT denuncia que 150.000 funcionarios de la Generalitat Valenciana siguen sin protocolos de alerta meteorológica
El sindicato asegura que el personal de Sanidad y Educación carece de estos protocolos 10 meses después de la dana y pide a la Conselleria de Emergencias de Emergencias que coordine los trabajos.
|
etiquetas
:
valencia
,
dana
,
cambio climátcio
6
1
0
K
86
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
86
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Vaya, cómo puede ser? que 10 meses después sigamos sin preparación, sin planes nuevos, llegando a las alertas tarde..
¿Qué plan macabro es este? ojalá alguien nos hubiera avisado
¿Es más rentable pa floren reconstruir que prevenir?
0
K
20
#4
farras
que no vayan a trabajar
0
K
15
#2
Kantinero
Valencia tiene 150.000 funcionarios????
0
K
12
#3
NPCMeneaMePersigue
#2
y ninguno formado para evitar otro desastre! impresionante eh, como se puede llegar a esto, quién diría que mencabrona y demás se benefician de esto
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Qué plan macabro es este? ojalá alguien nos hubiera avisado
¿Es más rentable pa floren reconstruir que prevenir?