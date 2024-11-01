edición general
UGT denuncia que 150.000 funcionarios de la Generalitat Valenciana siguen sin protocolos de alerta meteorológica

El sindicato asegura que el personal de Sanidad y Educación carece de estos protocolos 10 meses después de la dana y pide a la Conselleria de Emergencias de Emergencias que coordine los trabajos.

| etiquetas: valencia , dana , cambio climátcio
4 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya, cómo puede ser? que 10 meses después sigamos sin preparación, sin planes nuevos, llegando a las alertas tarde..

¿Qué plan macabro es este? ojalá alguien nos hubiera avisado :roll:

¿Es más rentable pa floren reconstruir que prevenir?
#4 farras
que no vayan a trabajar
Kantinero #2 Kantinero
Valencia tiene 150.000 funcionarios???? o_o o_o o_o
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 y ninguno formado para evitar otro desastre! impresionante eh, como se puede llegar a esto, quién diría que mencabrona y demás se benefician de esto
