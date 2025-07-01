UGT defiende a Ayuso en el conflicto laboral de la Comunidad de Madrid

Hace meses publicamos que los “sindicatos” habían firmado el convenio del personal laboral que permitía rebajas salariales a los trabajadores en caso de movilizaciones como huelgas, manifestaciones… La ilegalidad era tan gorda que se lió parda, salió en la tele y encima era Ayuso; por lo que CC.OO. impugnó el convenio a pesar de haberlo firmado antes. Pero UGT no lo impugnó, sino que se presentó a juicio con su propio abogado y se puso de parte de la CM, no solo en este aspecto del convenio, sino también en otros que eran incluso peores.
| etiquetas: ugt , ayuso , madrid
Acabo de leer el artículo. VIendo los visto, no te sindiques salvo si es en CNT o similares, madre mia que vergüenza
Hay que ver todo lo que cambia una sola letra.
¿Quién demonios les vota y por qué lo hace?
afiliadoshooligans y los votantes de izquierda se enfadan, aguantan la respiración un rato largo y pasan de votar, y así nos va.
Respecto al convenio ese, mi señora, que es delegada sindical, me comentó que esos sindicatos firmaron, incluso las cláusulas muy negativas por una sencilla razón, la mayor parte del acuerdo era una… » ver todo el comentario
Es como en el PSOE, yo no dudo de que en la base haya gente de izquierda, seguro que son mayoría, pero en la cúpula, no creo que quede uno sólo.
A tu mujer no le han invitado a una mariscada por pertenecer a la base y, por lo tanto, no tener capacidad de decisión.
Por último, me gustaría que a tu mujer le indicasen donde estaba el "bien mayor" en ese convenio. En este artículo de laboro y en el anterior al respecto, se enumeraban algunas "cagadas", ¿Podrían hacer un listado con clausulas positivas?.
Luego está que laboro tiene inquina extrema contra UGT y CCOO, puedo entenderlo, hay sindicatos más implicados o más luchadores o lo que sea, pero con menos fuerza y que no comulgan con ruedas de molino, pero casi todos sus artículos son ataques tan patéticos, tan sacados de contexto que casi parecen escritos por la CEOE en lugar de por un buffete de abogados laboralistas, pero yo que sabré.
En cuanto a Laboro, han expuesto una serie de clausulas claramente vergonzantes del convenio firmado, si luego tú no estas de acuerdo con sus conclusiones u opinión, puedes obviarlas, pero al menos tienes los datos para que saques las tuyas propias.
Pero me desconcierta que los sindicatos se personasen en el juicio para defenderlo poniéndose de parte de la CAM.
Que no, que no nos representan ni nunca lo harán...