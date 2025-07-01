UGT defiende a Ayuso en el conflicto laboral de la Comunidad de Madrid

Hace meses publicamos que los “sindicatos” habían firmado el convenio del personal laboral que permitía rebajas salariales a los trabajadores en caso de movilizaciones como huelgas, manifestaciones… La ilegalidad era tan gorda que se lió parda, salió en la tele y encima era Ayuso; por lo que CC.OO. impugnó el convenio a pesar de haberlo firmado antes. Pero UGT no lo impugnó, sino que se presentó a juicio con su propio abogado y se puso de parte de la CM, no solo en este aspecto del convenio, sino también en otros que eran incluso peores.