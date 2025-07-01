edición general
UGT defiende a Ayuso en el conflicto laboral de la Comunidad de Madrid

Hace meses publicamos que los “sindicatos” habían firmado el convenio del personal laboral que permitía rebajas salariales a los trabajadores en caso de movilizaciones como huelgas, manifestaciones… La ilegalidad era tan gorda que se lió parda, salió en la tele y encima era Ayuso; por lo que CC.OO. impugnó el convenio a pesar de haberlo firmado antes. Pero UGT no lo impugnó, sino que se presentó a juicio con su propio abogado y se puso de parte de la CM, no solo en este aspecto del convenio, sino también en otros que eran incluso peores.

Comentarios destacados:    
lonnegan #1 lonnegan *
Sindícate, pero no en UGT
Acabo de leer el artículo. VIendo los visto, no te sindiques salvo si es en CNT o similares, madre mia que vergüenza
9 K 77
#9 amusgada
#1 en función pública, salvo algunas regiones (no, la nuestra no, tendrías que ser galego) tiene más presencia CGT (como en Correos o antaño Telefónica o Renfe)
0 K 8
karakol #6 karakol
De UGT a CGT.

Hay que ver todo lo que cambia una sola letra.
1 K 37
Pablosky #4 Pablosky *
He pasado por 8 ó 9 empresas, alguna grande, y no he votado jamás en unas elecciones sindicales. Cuando dicen que UGT es la más votada para mí es inexplicable, pero es que además ni he visto el proceso funcionando.

¿Quién demonios les vota y por qué lo hace?
1 K 25
arturios #7 arturios *
#4 Respecto a tu pregunta: sus afiliados, por favores, y, al igual que tu, el resto no vota, así que ganan, es como los votos de la derecha en España, son sus afiliados hooligans y los votantes de izquierda se enfadan, aguantan la respiración un rato largo y pasan de votar, y así nos va.

Respecto al convenio ese, mi señora, que es delegada sindical, me comentó que esos sindicatos firmaron, incluso las cláusulas muy negativas por una sencilla razón, la mayor parte del acuerdo era una…   » ver todo el comentario
1 K 13
reivaj01 #8 reivaj01
#7 Perdona, no es por meterme con tu mujer, ni mucho menos, pero ella pertenece a la base, y ahí es normal encontrar buena gente, el problema está en la cúpula.
Es como en el PSOE, yo no dudo de que en la base haya gente de izquierda, seguro que son mayoría, pero en la cúpula, no creo que quede uno sólo.
A tu mujer no le han invitado a una mariscada por pertenecer a la base y, por lo tanto, no tener capacidad de decisión.
Por último, me gustaría que a tu mujer le indicasen donde estaba el "bien mayor" en ese convenio. En este artículo de laboro y en el anterior al respecto, se enumeraban algunas "cagadas", ¿Podrían hacer un listado con clausulas positivas?.
0 K 11
arturios #12 arturios
#8 Pues no podría hacer un listado por no ser parte implicada, es más, le pilla bien lejos, pero eso le comentaron los delegados de base de Madrid, que son parte de la ejecutiva de administraciones públicas, como ella y conociéndolos les doy cierto valor a sus apreciaciones.

Luego está que laboro tiene inquina extrema contra UGT y CCOO, puedo entenderlo, hay sindicatos más implicados o más luchadores o lo que sea, pero con menos fuerza y que no comulgan con ruedas de molino, pero casi todos sus artículos son ataques tan patéticos, tan sacados de contexto que casi parecen escritos por la CEOE en lugar de por un buffete de abogados laboralistas, pero yo que sabré.
0 K 10
reivaj01 #14 reivaj01
#12 Respecto a la confianza en las apreciaciones de los delegados, yo no las comparto, es más, de entrada, estoy en contra, pero me abro a la posibilidad de cambiar de opinión en cuanto vea ese "bien mayor" con mis ojos.
En cuanto a Laboro, han expuesto una serie de clausulas claramente vergonzantes del convenio firmado, si luego tú no estas de acuerdo con sus conclusiones u opinión, puedes obviarlas, pero al menos tienes los datos para que saques las tuyas propias.
0 K 11
unlugar #10 unlugar
#7 En su momento también pensé lo mismo que tu mujer en cuanto a que el acuerdo sería echado para atrás y que firmarlo podría ser una forma de desbloqueo de negociaciones.
Pero me desconcierta que los sindicatos se personasen en el juicio para defenderlo poniéndose de parte de la CAM.
0 K 8
arturios #11 arturios
#10 No lo se, pero igual UGT se está posicionando para que no anulen todo el acuerdo, sólo las partes negativas, o igual la Ayuso les ha dado un caramelo, que a saber.
0 K 10
#3 F.c.r *
Y que a UGT le llaman sindicato, poca vergüenza !!! Es el PSOE pero en sindicato, no tiene nada que ver con defender los derechos de los trabajadores. Qué sentiría cualquier sindicalista de convicción de la transición ver en qué se han convertido sus siglas...?? Y ver en los documentales de la guerra civil las siglas de UGT y CNT juntas, qué asco en que se ha convertido ese engendro del establishment...
1 K 21
ixo #2 ixo
A ver, que las mariscadas no son gratis. Las de Madrizzz, las mejores. ;)
1 K 12
TipejoGuti #5 TipejoGuti
Los sindicatos son la versión "partido" de la lucha obrera, es decir. La opción con la que el poder controla a las masas.
Que no, que no nos representan ni nunca lo harán...
0 K 11
#13 gyllega
Si un sindicato se convierte en un ente politico como cualquier otro partido pasa lo que pasa. Los grandes sindicatos deberian cambiar su forma de gobierno o dejar pasao a sindicatos con algo mas de respetos por los trabajadores.
0 K 6

