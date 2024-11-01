Uganda: una enfermera que mueve montañas

En las montañas del este de Uganda, la enfermera Agnes Nambozo visita las comunidades más aisladas para llevar vacunas a niños y familias. Para ello no sólo enfrenta largos desplazamientos, sino también senderos empinados que recorre a pie e incluso una peligrosa escalera que conecta el poblado en altura. Agnes forma parte de un esfuerzo por cerrar las brechas de inmunización en las zonas rurales del país, donde el acceso a servicios de salud básicos sigue siendo limitado y muchos niños corren riesgo de contraer enfermedades prevenibles. El de